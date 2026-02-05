Mef nuova emissione del Btp Valore dal 2 al 6 marzo

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato una nuova emissione di Btp Valore. La vendita si svolgerà dal 2 al 6 marzo, con possibilità di chiusura anticipata. Gli investitori potranno sottoscrivere i titoli durante questa settimana, fino alle 13 di venerdì.

Il Ministero dell’economia e delle finanze annuncia una nuova emissione nell’ambito della famiglia Btp Valore da lunedì 2 a venerdì 6 marzo (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata. Il nuovo titolo - si legge nella nota - avrà una durata di sei anni, cedole crescenti nel tempo pagate ogni tre mesi, secondo un meccanismo ’step-up’ di 2+2+2 anni. Il premio finale extra per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza sarà pari allo 0,8% del capitale nominale investito. I tassi minimi garantiti dei primi 2 anni, dei successivi 2 e degli ultimi 2 anni, insieme al codice Isin che identifica il titolo, verranno resi noti venerdì 27 febbraio.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’emissione di un nuovo Btp a 7 anni e la riapertura del Btp Green con scadenza 30 aprile 2046.

Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi scende sotto i 60 punti base, toccando i 58.

