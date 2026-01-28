Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi scende sotto i 60 punti base, toccando i 58. Dopo giorni di difficoltà, i titoli italiani ritrovano fiato e si avvicinano a una fase più stabile. Gli investitori osservano con attenzione le prossime emissioni, sperando in una ripresa dei rendimenti.

Dopo alcuni giorni di incertezza in cui i titoli di Stato italiani hanno faticato a ritrovare la traiettoria che li ha portati ad abbassare i propri rendimenti per tutta la seconda metà del 2025, lo spread Btp-Bund è tornato a calare sotto la soglia dei 60 punti base. In apertura il 28 gennaio il differenziale è sceso fino a 58 punti. L’Italia si riavvicina quindi parzialmente agli altri Paesi europei nel secondo giorno consecutivo di aste dei titoli di Stato. Dopo i Btp short e i Btp€i, nella giornata di oggi arriva il momento dei Bot. Spread Btp-Bund sotto i 60 punti. Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi sembra finalmente aver ripreso la traiettoria che lo aveva portato a quote record per gli ultimi decenni e che aveva segnato tutta la seconda parte del 2025. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund in calo a 58 punti, i titoli della nuova emissione in cui investire

