Medici | novità in vista tra stop incompatibilità e pensionati in corsia

Nel 2026, il settore sanitario italiano si appresta a vivere importanti cambiamenti. Una proposta di legge, avanzata da Forza Italia e dal ministro della Salute Orazio Schillaci, mira a rimuovere le attuali incompatibilità per i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale. Questa novità potrebbe influenzare le modalità di lavoro e le opportunità professionali dei medici in servizio, segnando un passo significativo nel panorama sanitario nazionale.

Il 2026 si apre con interessanti novità per i medici italiani. A partire dalla proposta presentata questa mattina da Forza Italia e dal ministro della Salute Orazio Schillaci per eliminare le incompatibilità oggi previste per i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale (Ssn). Ma non è tutto: ancora una volta il Governo mette mano all’anzianità dei medici in corsia. Obiettivo, permettere di indossare il camice bianco fino a 72 anni. “Condividiamo pienamente” i contenuti della proposta per eliminare le incompatibilità, ha commentato a caldo Guido Quici, presidente del sindacato dei medici Federazione Cimo-Fesmed. 🔗 Leggi su Lapresse.it

