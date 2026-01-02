Siglato l’Accordo integrativo 2026 tra Azienda Usl e medici di medicina generale | Migliorerà anche i tempi di attesa

È stato firmato l’Accordo integrativo 2026 tra l’Azienda Usl di Parma e i sindacati dei medici di medicina generale FIMMG, SNAMI e SMI, coinvolgendo 277 professionisti tra Parma e provincia. L’intesa mira a migliorare i servizi offerti ai cittadini, anche attraverso una riduzione dei tempi di attesa. Un passo importante per rafforzare la collaborazione tra le parti e garantire un’assistenza più efficiente.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.