In Regione è stato sottoscritto un nuovo accordo con i medici di medicina generale, dopo 18 anni, per implementare il Ruolo unico di assistenza primaria (Ruap). Questo rinnovo rappresenta un passo importante verso un modello di assistenza più integrato, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi offerti nelle case di comunità e rafforzare il rapporto tra cittadini e professionisti sanitari.

E’ stato rinnovato dopo una attesa di 18 anni l’accordo integrativo regionale con i medici di medicina generale che da piena attuazione al Ruap il Ruolo unico di assistenza primaria. L’intesa è arrivata grazie al confronto tra Regione Liguria e le organizzazioni sindacali di categoria (Fimmg, Smi e Snami) e aggiorna il precedente accordo del 2006 inserendosi nel percorso di implementazione del nuovo modello di assistenza territoriale. L’obiettivo è quello di rendere il servizio sanitario regionale sempre più vicino ai cittadini e ai loro bisogni. Con il nuovo accordo, Regione Liguria prevede un investimento economico aggiuntivo di circa 9,7 milioni di euro, destinato a potenziare l’assistenza territoriale attraverso azioni innovative nei livelli assistenziali della medicina generale, disciplinando anche le attività del medico del ruolo unico nelle Case di Comunità e rafforzando l’integrazione con l’insieme dei servizi sanitari territoriali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Medici nelle case di comunità. Firmato l’accordo in Regione: "Nuovo modello di assistenza"

Leggi anche: Le Case della comunità come nuovo paradigma di un nuovo modello di welfare

Leggi anche: Accordo Asl-Sodalis: volontari nelle Case della Comunità

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Medici nelle case di comunità. Firmato l’accordo in Regione: "Nuovo modello di assistenza" - E’ arrivato il definitivo via libera alla piena attuazione al Ruolo unico di assistenza primaria . lanazione.it