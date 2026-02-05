Medici dell’Asst Ovest Milanese partiranno questa settimana per l’ospedale di Sondalo, dove resteranno fino alla fine delle Olimpiadi Milano-Cortina. Quattro neurologi della struttura aiuteranno il pronto soccorso locale, lavorando in collaborazione con gli altri medici dell’Asst della Valtellina. La loro presenza mira a garantire un supporto aggiuntivo in caso di emergenze durante l’evento.

Legnano (Milano) Anche i medici dell’Asst Ovest Milanese daranno il loro supporto in occasione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina: quattro Neurologi dell’ASST Ovest Milanese, infatti, forniranno il loro contributo professionale, in stretto raccordo con l’Asst della Valtellina, al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sondalo per tutto il periodo della manifestazione. Contributo professionale dei neurologi. Si tratta della Direttrice facente funzioni della struttura di Neurologia di Legnano, Lucia Politini e di altri 3 suoi collaboratori: Elena Verrengia, Francesco Muscia ed Elisabetta Corengia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Medici dell'Asst Ovest Milanese in trasferta all'ospedale di Sondalo per le Olimpiadi

Approfondimenti su Olimpiadi Invernali

Nel 2025, l’Asst Ovest Milanese ha registrato oltre 152.

L’Asst ha presentato il nuovo piano per le liste d’attesa, con orari più estesi e incentivi per i medici.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Olimpiadi Invernali

Argomenti discussi: Medicina Interna dell’ospedale di Legnano: solo Buone Notizie; Spirano, nasce un polo per i servizi sanitari: prelievi, visite, analisi e terapie; Tre ambulatori infermieristici, 400 prestazioni al mese: Asst Ovest Milanese in campo per lesioni cutanee complesse; Spirano, nasce un nuovo polo di servizi sanitari territoriali: medici, punto prelievi e infermieri di comunità.

Medici dell'Asst Ovest Milanese in trasferta all'ospedale di Sondalo per le OlimpiadiQuattro neurologi forniranno il loro contributo professionale, in stretto raccordo con l’Asst della Valtellina, a supporto del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sondalo per tutto il periodo della manif ... ilgiorno.it

Quattro neurologi dell’ASST Ovest Milanese all’Ospedale di Sondalo per le Olimpiadi Milano-CortinaI quattro neurologi supporteranno con il loro contributo professionale il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sondalo per i Giochi Olimpici Invernali ... legnanonews.com

La "fetta" più importante di accessi ai Pronto Soccorso dell'ASST Ovest Milanese nel 2025 è arrivata dai cittadini tra i 50 e i 59 anni facebook