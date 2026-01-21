Nel 2025, l’Asst Ovest Milanese ha registrato oltre 152.000 accessi ai Pronto Soccorso. Un dato che riflette l’andamento dei servizi sanitari nella zona di Legnano e dell’area milanese, evidenziando l’importanza di un sistema di emergenza efficiente e accessibile. Questa statistica rappresenta un punto di riferimento per analizzare le richieste di assistenza e pianificare future strategie di miglioramento dei servizi.

Legnano (Milano), 21 gennaio 2026 – L'Asst Ovest Milanese ha registrato nell’anno da poco concluso 152.982 accessi complessivi alle strutture di emergenza-urgenza: il Pronto soccorso di Legnano ha contabilizzato 69.145 accessi, mentre quello di Magenta 62.255. Passa anche da questi numer i il bilancio dell’attività dei Pronto soccorso di riferimento dell'Asst nel 2025. Legnano. Legnano, primo punto di riferimento del territorio, è un DEA di secondo livello, dotato delle principali specialità cliniche per le patologie tempo-dipendenti, neurologiche e cardiologiche, oltre al Trauma Team. Monica Ranzini, direttore del DEA di Legnano e del Pronto Soccorso di Cuggiono, con il supporto della coordinatrice infermieristica Silvia Goegan, ha illustrato i dati del 2025 nel dettaglio, che parlano di 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Asst Ovest Milanese, oltre 152 mila accessi nei Pronto soccorso nel corso del 2025

Anagrafe: oltre 20 mila carte d’identità rilasciate e più di 12 mila accessi agli sportelli nel 2025Nel 2025, le sei anagrafie del Comune di Rimini hanno rilasciato oltre 20.

Picco di accessi nei pronto soccorso abruzzesi per l'influenza: +35% nel Chietino, quasi tutti sfociati in ricoveriIn questi giorni, i pronto soccorso della Asl Lanciano Vasto Chieti hanno registrato un aumento del 35% negli accessi legati all'influenza, con la maggior parte dei pazienti che ha richiesto ricovero.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Sicurezza in ospedale, sindacati Flai rilanciano dopo il caos al Fornaroli di Magenta; Incendio al Sacco di Milano: evacuati pazienti e personale dal padiglione 16; Muore dopo essere stato accoltellato dal padrone di casa, fissata l'autopsia sul corpo del ladro: quando sarà.

ASST OVEST Milano: oltre 152 mila accessi al PS nel 2025Il Pronto soccorso di Legnano è un DEA di 2’ livello (Dipartimento di emergenza e accettazione) dove sono presenti tutte le principali specialità cliniche di assistenza al paziente che riguardano le p ... ticinonotizie.it

Installato un nuovo sistema di IA a supporto dell’endoscopia digestiva all’ASST Ovest MilaneseE' stata completata nei giorni scorsi l’installazione del nuovo sistema di Intelligenza Artificialenegli ospedali di Magenta e Legnano, una tecnologia avanzat ... settenews.it

L’adozione di questa soluzione colloca l’ASST Ovest Milanese tra i primi centri al mondo ad implementare una tecnologia di questo tipo - facebook.com facebook