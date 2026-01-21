Asst Ovest Milanese oltre 152 mila accessi nei Pronto soccorso nel corso del 2025
Nel 2025, l’Asst Ovest Milanese ha registrato oltre 152.000 accessi ai Pronto Soccorso. Un dato che riflette l’andamento dei servizi sanitari nella zona di Legnano e dell’area milanese, evidenziando l’importanza di un sistema di emergenza efficiente e accessibile. Questa statistica rappresenta un punto di riferimento per analizzare le richieste di assistenza e pianificare future strategie di miglioramento dei servizi.
Legnano (Milano), 21 gennaio 2026 – L'Asst Ovest Milanese ha registrato nell'anno da poco concluso 152.982 accessi complessivi alle strutture di emergenza-urgenza: il Pronto soccorso di Legnano ha contabilizzato 69.145 accessi, mentre quello di Magenta 62.255. Passa anche da questi numer i il bilancio dell'attività dei Pronto soccorso di riferimento dell'Asst nel 2025. Legnano. Legnano, primo punto di riferimento del territorio, è un DEA di secondo livello, dotato delle principali specialità cliniche per le patologie tempo-dipendenti, neurologiche e cardiologiche, oltre al Trauma Team. Monica Ranzini, direttore del DEA di Legnano e del Pronto Soccorso di Cuggiono, con il supporto della coordinatrice infermieristica Silvia Goegan, ha illustrato i dati del 2025 nel dettaglio, che parlano di 1.
