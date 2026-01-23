Liste d’attesa il piano dell’Asst | Orari più lunghi e incentivi ai medici

L’Asst ha presentato il nuovo piano per le liste d’attesa, con orari più estesi e incentivi per i medici. Nel 2023, la Regione aveva fissato l’obiettivo di 97mila prestazioni, ma l’ospedale ne ha realizzate 106mila, riducendo i tempi di attesa. Queste misure mirano a migliorare l’efficienza e l’accesso ai servizi sanitari per i cittadini.

"Lo scorso anno la Regione ci aveva dato come obiettivo quello di garantire 97mila prestazioni sanitarie, noi ne abbiamo fatte 106mila e siamo riusciti a ridurre anche i tempi d’attesa. Abbiamo utilizzato le risorse economiche messe a disposizione incentivando medici e infermieri e aumentando le disponibilità negli ambulatori nel tardo pomeriggio e di sabato". Parte dalla nota dolente, quella dei tempi d’attesa per visite ed esami specialistici, l’intervista con il direttore generale dell’ Asst Rhodense, Marco Bosio. In attesa che la cabina di regia permanente istituita dalla Regione diventi realtà, la gestione delle liste e dei tempi d’attesa è una delle maggiori criticità per il sistema sanitario lombardo e anche per l’azienda ospedaliera garbagnatese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Incentivi ai medici e liste d'atttesa, "Migliorati i tempi per 9 prestazioni su 12"Durante la riunione della Conferenza territoriale socio-sanitaria, le aziende sanitarie modenesi hanno illustrato i miglioramenti nei tempi di attesa per nove delle dodici prestazioni sanitarie analizzate, evidenziando l’implementazione di incentivi ai medici e un percorso volto a promuovere l’appropriatezza delle cure.

