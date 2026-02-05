Mediaset | Causa civile da 160 milioni di euro contro Fabrizio Corona

Mediaset ha avviato una causa civile da 160 milioni di euro contro Fabrizio Corona. La battaglia legale riguarda danni reputazionali e patrimoniali, e coinvolge anche MediaForEurope (Mfe). I soggetti lesi, tra cui le due aziende, hanno deciso di agire per tutelare i propri interessi. Corona rischia di dover risarcire una cifra molto alta, mentre la vicenda si svolge tra accuse e controaccuse nel mondo dello spettacolo e dei media.

«I singoli soggetti lesi, insieme a Mediaset e Mfe- Mediaforeurope, hanno deciso di promuovere azioni civili risarcitorie, per un importo complessivo di 160 milioni di euro, nei confronti di Fabrizio Corona e delle società a lui riconducibili, per danni reputazionali e patrimoniali». Lo si legge in una nota di Mediaset. «Quanto diffuso dal progetto Falsissimo e da Fabrizio Corona, attraverso una violenza verbale inaudita, costituisce un insieme di menzogne, falsità e insinuazioni», si legge. Gli eventuali risarcimenti saranno destinati «alla creazione di un fondo per la copertura delle spese di assistenza legale delle vittime di stalking, dei reati rientranti nel cosiddetto Codice Rosso e di tutti i fenomeni di cyberbullismo».

