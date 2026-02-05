Caput! Mediaset fa causa a Corona per 160 milioni di euro

Mediaset ha deciso di fare causa a Fabrizio Corona per chiedere 160 milioni di euro. La tv ha presentato un'azione civile per danni reputazionali e patrimoniali, coinvolgendo anche le società collegate a Corona. La causa arriva dopo quello che Mediaset definisce un danno grave alla sua immagine.

Mediaset e MFE hanno deciso di promuovere azioni civili risarcitorie, per un importo complessivo di 160 milioni di euro, nei confronti di Fabrizio Corona e delle società a lui riconducibili, per “ danni reputazionali e patrimoniali “. Quanto diffuso dal progetto Falsissimo e da Fabrizio Corona, attraverso una violenza verbale inaudita, costituisce un insieme di menzogne, falsità e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento e del minimo rispetto per le persone, le loro famiglie e le realtà coinvolte si legge nel comunicato con cui l’azienda di Cologno Monzese annuncia la battaglia contro Corona e “verso chi, a vario titolo, incentiva, amplifica o diffonde consapevolmente tali contenuti”. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Fabrizio Corona ha "deciso di denunciare Mediaset per tentata estorsione", perché "la società in questi giorni ha mandato delle missive ai gestori di locali pubblici, dicendo che devono presidiare sulle condotte degli ospiti delle serate che organizzano per e facebook

