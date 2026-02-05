Mediaset contro Fabrizio Corona | causa shock da 160 milioni al re dei paparazzi

Mediaset ha deciso di fare causa a Fabrizio Corona, chiedendo 160 milioni di euro per danni reputazionali e mediatici. Si tratta di una battaglia legale senza precedenti che potrebbe avere ripercussioni importanti nel mondo dello spettacolo e dei media italiani. Corona si trova ora al centro di un caso che tiene banco sulle pagine dei giornali e nelle trasmissioni di approfondimento.

Mediaset fa causa a Fabrizio Corona chiedendo 160 milioni per danni reputazionali e mediatici senza precedenti Un colpo legale senza precedenti scuote la televisione italiana e promette conseguenze enormi e durature. Fabrizio Corona è di nuovo al centro della tempesta mediatica, ma questa volta il conto è pesantissimo. Mediaset ha deciso di reagire con fermezza, portando la battaglia direttamente in tribunale. La richiesta è chiara, durissima, clamorosa, e parla di un risarcimento da centosessanta milioni complessivi. Secondo l’azienda, Corona avrebbe diffuso accuse infondate, insinuazioni velenose, ricostruzioni false, trasformate in contenuti virali. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

Mediaset ha avviato una causa civile da 160 milioni di euro contro Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona si trova al centro di una nuova battaglia legale.

Argomenti discussi: Mediaset contro Fabrizio Corona: La libertà di espressione non è libertà di diffamazione e gogna; Mediaset attacca Corona: Libertà di espressione non è libertà di diffamare; Caso Fabrizio Corona, Mediaset risponde: La libertà di espressione non è libertà di diffamazione; Fabrizio Corona e le accuse a Mediaset, cancellata l'ultima puntata di Falsissimo per violazione del copyright.

