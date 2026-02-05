Mediaset avvia una causa civile da 160 milioni contro Fabrizio Corona | Menzogne falsità e insinuazioni

Fabrizio Corona si trova al centro di una nuova battaglia legale. Mediaset ha avviato una causa civile da 160 milioni di euro contro di lui, accusandolo di aver diffuso menzogne, falsità e insinuazioni. La disputa nasce dopo le puntate di “Falsissimo”, che hanno riacceso le discussioni attorno al suo nome. Corona, che divide pubblico e critica, si ritrova ora a fronteggiare questa pesante azione legale.

Con il polverone sollevato dalle ultime puntate del suo Falsissimo, Fabrizio Corona è tornato al centro del dibattito pubblico: amatissimo da alcuni, contestato da altri, ma di certo impossibile da ignorare. Il "vaso di Pandora" aperto dall'ex paparazzo continua a generare chiacchiericcio, reazioni e prese di posizione da parte di chi si è sentito tirato in ballo dalle sue dichiarazioni tutt'altro che morbide. Dopo l'oscuramento delle puntate e dei suoi profili social, Corona sembrerebbe deciso a passare al contrattacco con una denuncia contro Mediaset. Dall'altra parte, la rete ha annunciato di voler procedere con azioni civili nei suoi confronti.

