Mediaset chiede 160 milioni a Corona per i diritti di MediaWorld | accordo non è più valido

Mediaset ha chiesto 160 milioni a Fabrizio Corona. La richiesta riguarda i diritti di trasmissione di MediaWorld, ma l’accordo tra le due parti non è più valido. Corona si trova ora in difficoltà e cerca di capire come risolvere la situazione, mentre Mediaset insiste sulla validità della richiesta.

**Fabrizio Corona, l’uomo che ha reso pubbliche le rivelazioni di un’elite, è ora in fuga da Mediaset. La casa editrice, dopo aver cercato di bloccare il suo lavoro con YouTube, ha deciso di andare al sorgente: una causa civile per 160 milioni di euro.** È un colpo duro, e forse decisivo, per l’uomo che, con il progetto *Falsissimo*, ha messo in evidenza informazioni su Pier Silvio Berlusconi, Marina Berlusconi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Maria De Filippi, Alfonso Signorini e altri. Le accuse non riguardano soltanto il gossip, bensì un sistema organizzato, un “meccanismo” di menzogne e insinuazioni che, secondo i due gruppi, è stato creato per guadagnare, con metodi spesso oscuri.🔗 Leggi su Ameve.eu

CASO SIGNORINI: MEDIASET HA DENUNCIATO FABRIZIO CORONA PER DIFFAMAZIONE AGGRAVATA E MINACCE

