Mediaset all‘attacco fa causa a Corona e chiede 160 milioni di euro

Mediaset ha deciso di fare causa a Fabrizio Corona, chiedendo 160 milioni di euro di danni. La società ha presentato un'azione civile contro l'ex paparazzo, senza ancora specificare i motivi esatti della richiesta. Corona, da parte sua, non ha commentato la notizia. La vicenda si aggiunge a una lunga serie di tensioni tra i due.

Mediaset annuncia una clamorosa causa civile nei confronti di Fabrizio Corona, al quale chiederà danni per 160 milioni di euro. È l’ennesimo episodio della “guerra mediatica” in corso tra l’azienda controllata dalla famiglia Berlusconi e l’influencer, imprenditore e cosiddetto ex “re dei paparazzi”. «I singoli soggetti lesi, insieme a Mediaset e Mfe-Mediaforeurope – si legge in un comunicato -, hanno deciso di promuovere azioni civili risarcitorie, per un importo complessivo di 160 milioni di euro, nei confronti di Fabrizio Corona e delle società a lui riconducibili, per danni reputazionali e patrimoniali». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Argomenti discussi: Signorini ha in mano i segreti del potere, Mediaset non può prendere posizione contro di lui. : parla Fabrizio Corona; Mediaset contro Corona: Ma quale libertà di parola? È gogna mediatica; lui: Svelo le vostre menzogne; Corona ripubblica la puntata di Falsissimo contro Mediaset e Signorini: l'attacco a Gerry Scotti da un ex concorrente e il trucco per aggirare il divieto; Rimossi i profili social di Fabrizio Corona dopo l'azione di Mediaset.

I singoli soggetti lesi, che insieme a Mediaset partecipano alla causa civile da 160 milioni contro Fabrizio Corona, sono: Pier Silvio Berlusconi, Marina Berlusconi, Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Ilary Blasi e Samira Lui. x.com

