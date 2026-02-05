Mediaset avvia una causa civile contro Fabrizio Corona da 160 milioni di Euro | il comunicato ufficiale

La società Mediaset ha deciso di portare in tribunale Fabrizio Corona, chiedendo un risarcimento da 160 milioni di euro. La causa civile è stata annunciata ufficialmente attraverso un comunicato. La decisione arriva dopo alcune questioni legali e pubbliche tra le parti. Ora si aspetta la prossima mossa in tribunale.

È arrivato il comunicato ufficiale da parte di Mediaset ed Mfe – Media for Europe, che ha avviato una causa civile contro Fabrizio Corona da 160 milioni di Euro. Con un comunicato ufficiale Mediaset e Mfe-Media for Europe hanno reso nota la notizia di avere avviato una causa civile da 160 milioni di Euro contro Fabrizio Corona. A seguito della notizia dell’ex re dei paparazzi di voler querelare Mediaset, ora è l’azienda ad annunciare la sua presa di posizione netta sull’accaduto. Ecco quanto si apprende dalla nota ufficiale: Il Gruppo si riserva inoltre di agire verso chi, a vario titolo, incentiva, amplifica o diffonde consapevolmente tali contenuti”. 🔗 Leggi su Novella2000.it

