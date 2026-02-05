Mediaset avvia una causa civile contro Fabrizio Corona da 160 milioni di Euro | il comunicato ufficiale

La società Mediaset ha deciso di portare in tribunale Fabrizio Corona, chiedendo un risarcimento da 160 milioni di euro. La causa civile è stata annunciata ufficialmente attraverso un comunicato. La decisione arriva dopo alcune questioni legali e pubbliche tra le parti. Ora si aspetta la prossima mossa in tribunale.

È arrivato il comunicato ufficiale da parte di Mediaset ed Mfe – Media for Europe, che ha avviato una causa civile contro Fabrizio Corona da 160 milioni di Euro. Con un comunicato ufficiale Mediaset e Mfe-Media for Europe hanno reso nota la notizia di avere avviato una causa civile da 160 milioni di Euro contro Fabrizio Corona. A seguito della notizia dell’ex re dei paparazzi di voler querelare Mediaset, ora è l’azienda ad annunciare la sua presa di posizione netta sull’accaduto. Ecco quanto si apprende dalla nota ufficiale: Il Gruppo si riserva inoltre di agire verso chi, a vario titolo, incentiva, amplifica o diffonde consapevolmente tali contenuti”. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Mediaset avvia una causa civile contro Fabrizio Corona da 160 milioni di Euro: il comunicato ufficiale Approfondimenti su Mediaset Corona Mediaset avvia una causa contro Fabrizio Corona da 160 milioni di Euro: il comunicato ufficiale Mediaset ha deciso di fare causa a Fabrizio Corona per 160 milioni di euro. Mediaset avvia una causa civile da 160 milioni contro Fabrizio Corona: “Menzogne, falsità e insinuazioni” Fabrizio Corona si trova al centro di una nuova battaglia legale. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Mediaset Corona Mediaset fa causa a Fabrizio Corona per 160 milioni di euro! È guerra totaleMediaset avvia una causa da 160 milioni contro Corona per presunti danni da contenuti diffamatori; i risarcimenti andranno a vittime di cyberbullismo. serial.everyeye.it Mediaset fa causa a Fabrizio Corona: richiesta di risarcimento di 160 milioni di euroMediaset dichiara guerra a Fabrizio Corona: causa da 160 milioni di euro. comingsoon.it Mediaset avvia una causa da 160 milioni nei confronti di Fabrizio Corona x.com Fabrizio Corona ha "deciso di denunciare Mediaset per tentata estorsione", perché "la società in questi giorni ha mandato delle missive ai gestori di locali pubblici, dicendo che devono presidiare sulle condotte degli ospiti delle serate che organizzano per e facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.