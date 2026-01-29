Perché considero la lectio magistralis di Panetta Bankitalia all’Università di Messina un’occasione persa

La lectio magistralis di Fabio Panetta all’Università di Messina si è conclusa senza grandi sorprese. Il governatore di Bankitalia ha parlato di economia e finanza, ma molti studenti e cittadini si aspettavano di più. La conferenza ha ripetuto concetti noti, senza offrire spunti nuovi o approfondimenti interessanti. Alla fine, l’impressione è che sia stata un’occasione persa per chiarire davvero cosa succede nel mondo bancario e come affrontare le sfide future.

La stampa ha dato un certo risalto alla lezione magistrale del governatore di Bankitalia, Fabio Panetta. Il tema svolto nel discorso inaugurale all’Università di Messina era molto impegnativo, anche se piuttosto tradizionale, Investire nel futuro: giovani, innovazione e capitale umano. Nel leggere le riflessioni del Governatore ho provato però un senso di delusione. In primo luogo, perché Panetta si è limitato a evidenziare problemi ben noti, senza alcuna nuova proposta. Inoltre, ha dato una lettura abbastanza tradizionale del tema che probabilmente andrebbe un po’ aggiornata. Nella prima sezione il Governatore ha messo in evidenza che il problema numero uno per l’Italia è la bassa produttività economica che ristagna, addirittura da un quarto di secolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

