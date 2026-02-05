Mazzantini Gnamc | Twombly centrale nel dibattito artistico romano degli anni ' 50 e ' 60

La Galleria Nazionale di Roma ha ricevuto in dono tredici opere di Cy Twombly, grazie alla donazione della sua fondazione. Una sala dedicata, appena inaugurata, permette ai visitatori di riscoprire uno degli artisti più importanti del secondo Novecento, legato profondamente al nostro Paese. Twombly, centrale nel dibattito artistico romano degli anni '50 e '60, torna così a essere protagonista della scena culturale italiana.

Roma, 4 feb. -?(Adnkronos) - "La donazione della Cy Twombly Foundation alla Galleria Nazionale e la creazione di una sala che raccoglie tredici opere dell'artista permettono di riscoprire uno dei protagonisti dell'arte del secondo Novecento, noto a livello internazionale ma profondamente legato all'Italia". Lo ha dichiarato Renata Cristina Mazzantini, direttrice della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, a margine della presentazione della raccolta "Cy Twombly", presentata alla Gnamc a Roma. Mazzantini ha sottolineato l'importanza della partnership pubblico-privato che ha reso possibile la pubblicazione del volume edito da Electa e il finanziamento di un progetto pluriennale sul restauro delle opere su carta contemporanea. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma si è tenuta la presentazione del nuovo volume dedicato a Cy Twombly.

