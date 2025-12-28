Brigitte Bardot morta a 91 anni | addio a icona degli anni ’50 e ’60 che contribuì al cambiamento dei costumi in Europa

Brigitte Bardot, icona del cinema degli anni ’50 e ’60, è venuta a mancare all’età di 91 anni. Riconosciuta non solo per il suo talento ma anche per il ruolo nel modificare i costumi sociali in Europa, la sua figura ha lasciato un’impronta duratura nel mondo dello spettacolo. La notizia è stata confermata dai media francesi, mentre la Fondazione da lei creata si è limitata a comunicare la scomparsa, senza ulteriori dettagli.

Lutto nel mondo del cinema: Brigitte Bardot è morta a 91 anni. Lo riportano i media francesi, che citano la Fondazione creata dall’attrice per la difesa degli animali, senza specificare il luogo o la data del decesso. Addio dunque a BB: due lettere che negli anni ’50 e ’60, specialmente in Europa, sono state tra i simboli della rivoluzione portata dai giovani in quegli anni. La carriera iniziata prestissimo. Brigitte Bardot, attrice precocissima e bellissima, ha sempre vissuto la sua vita libera, contrastando fin dall’adolescenza la rigida educazione della sua famiglia. Innamorata del regista Roger Vadim, lo sposò appena compiuti i 18 anni contro il parere dei genitori. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Brigitte Bardot morta a 91 anni: addio a icona degli anni ’50 e ’60 che contribuì al cambiamento dei costumi in Europa Leggi anche: Addio a Brigitte Bardot, morta a 91 anni l'attrice francese sex symbol del cinema anni '50 e '60 e icona del movimento animalista Leggi anche: Brigitte Bardot morta a 91 anni: addio a "BB", icona del cinema e dei diritti degli animali Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Morta Brigitte Bardot, l’attrice leggenda dello schermo francese aveva 91 anni; Muore soffocato dal panettone la vigilia di Natale. La tragedia nel torinese; Tommaso Cerno al Tg1: Minacce, intimidazioni e fatwe ma su Hannoun avevamo ragione noi; Se parlare di islam è un tabù. Brigitte Bardot morta a 91: addio a icona degli anni ’50 e ’60 che contribuì al cambiamento dei costumi in Europa - Lo riportano i media francesi, che citano la Fondazione creata dall'attrice per la difesa degli ... lapresse.it

Brigitte Bardot morta a 91 anni: film, amori, vita, carriera - La star del cinema – conosciuta nel mondo come BB – si era ritirata dalle scene da decenni, occupandosi di animali e beccandosi diverse denunce per diffamazione nei confronti degli immigrati B rigitte ... iodonna.it

È morta Brigitte Bardot, addio alla diva del cinema sex symbol per eccellenza: aveva 91 anni - Da sex symbol degli anni '60 ad attivista per i diritti animali, BB ha lasciato un'impronta indelebile nel cinema e nella società ... ilfattoquotidiano.it

“La Fondazione Brigitte Bardot annuncia con immensa tristezza la scomparsa della sua fondatrice e presidente, Brigitte Bardot, attrice e cantante di fama mondiale, che ha scelto di rinunciare alla sua prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e le sue energi - facebook.com facebook

Lutto nel mondo dello spettacolo: è morta Brigitte Bardot. Lo riportano i media. La star francese, ricoverata da tempo, aveva 91 anni #brigittebardot x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.