Mezzi pubblici fermi semafori disattivati e case senza riscaldamento | cosa sta succedendo a Berlino

A Berlino, un incendio ai cavi elettrici ha causato un'interruzione significativa dei servizi urbani. Mezzi pubblici fermi, semafori disattivati e negozi chiusi sono alcune delle conseguenze di questo evento. La città si trova momentaneamente in una fase di gestione delle criticità, con impatti sulla mobilità e sulla quotidianità dei cittadini.

A Berlino un incendio ai cavi elettrici ha paralizzato parte della città: sono fermi mezzi pubblici, sono disattivati i semafori e chiusi diversi esercizi commerciali. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Cosa sta succedendo con la case a Firenze Leggi anche: Cosa sta succedendo con le case a Firenze Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Incendio a Berlino, blackout per 45.000 appartamenti. Autobus più veloci lungo il Put: arrivano i semafori anti-traffico. Collegati al gps, faranno scattare il verde - Semafori intelligenti, collegati al gps degli autobus, per far scattare il verde non appena i mezzi si avvicinano agli incroci. ilgazzettino.it

Zohran Mamdani rompe il protocollo e sceglie i mezzi pubblici nel suo primo giorno da sindaco di New York – Il video x.com

nella Capitale con soli 50 euro all’anno accesso illimitato ai mezzi pubblici: la Giunta proroga la misura per i giovani - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.