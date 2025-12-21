Ad aprile 2024, durante una missione di salvataggio in una perrera spagnola, Catia, giovane e determinata presidentessa dell’associazione comasca L’Unione fa la Forza (Adotta un Cane) ODV, si è trovata davanti a decine di cani da salvare. Tra quelle grate, però, ce n’era uno che sembrava immobile. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Tony, il gigante buono dopo anni dietro le sbarre è salvo: ora cerca casa a Como (e aiuto per il cibo) - È salvo ed è a Cermenate, al Villaggio a 4 Zampe: l’appello per adottare Tony e riempire la ciotola di circa 60 cani in attesa di casa ... quicomo.it