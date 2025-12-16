Andava di casa in casa a consegnare cocaina e hashish | 20enne arrestato dopo essere stato pedinato per ore

Un giovane di 20 anni è stato arrestato dopo essere stato pedinato per ore. Accusato di essere un corriere della droga a domicilio, consegnava cocaina e hashish in diverse abitazioni, utilizzando un’auto a noleggio e portando con sé le dosi pronte per la distribuzione. L’operazione ha portato alla sua cattura e al sequestro di sostanze illegali.

Un vero e proprio corriere della droga a domicilio: andava di casa in casa, a qualsiasi ora, con un’auto a noleggio e le dosi di droga già pronte. Un giro di consegne silenzioso, rapido, che da Limbiate, in Brianza, lo portava fino a Como. Ma nel corso di ieri pomeriggio, 15 dicembre, a seguirlo. Monzatoday.it

