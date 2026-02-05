Mauro Corona la profezia su Vannacci | Vedrete quanti voti prenderà

Mauro Corona aveva già previsto tutto. Ora la sua profezia si è avverata: il generale Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega, ha deciso di lasciare il partito di Matteo Salvini e di creare una sua strada. La notizia circolava da settimane, ma ieri è diventata ufficiale. Vannacci ha annunciato di voler fondare un nuovo partito, senza più legami con la Lega. La sua scelta sorprende molti, e ora si aspetta di vedere quanti voti riuscirà a conquistare con questa svolta.

La notizia era nell'aria da tempo e ora è deflagrata: il generale Roberto Vannacci, europarlamentare per la Lega, lascia il partito di Matteo Salvini per camminare con le sue sole gambe, fondando un nuovo partito. Si chiamerà "Futuro Nazionale" e concorrerà alle prossime politiche. Questo voltafaccia così esplicito, seguito all'ultimo confronto tra il generale e Matteo Salvini, ha irritato non solo il ministro dei Trasporti, ma tutto il board del Carroccio ed è oggetto ora di discussione anche mediatica, con "È Sempre Cartabianca" di Bianca Berlinguer che approfondisce il tema su Rete4. Braccio destro del programma, sempre ospite in collegamento, lo scrittore e alpinista Mauro Corona commenta il fatto con la sua solita sagacia: "Vannacci? Vi farò una profezia, fondando questo partito, che non è un partito fascista, però l'ha fondato uno che di sinistra non è, raccoglierà sicuramente tanti voti, perché tutti quelli che gravitano attorno a una destra, o estrema o meno estrema, o sotterranea o silenziosa, andranno con Vannacci.

