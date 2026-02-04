La profezia di Mauro Corona su Vannacci che lascia la Lega | Vedrete la quantità di voti che otterrà

Roberto Vannacci lascia la Lega e dà vita a un nuovo partito. La sua scelta ha scatenato molte discussioni, anche tra gli esponenti politici e gli osservatori. Ieri, Mauro Corona ha commentato il divorzio durante la trasmissione di Rai Tre, prevedendo che Vannacci otterrà una grande quantità di voti con il suo nuovo progetto. Corona si è mostrato convinto che questa mossa potrebbe cambiare gli equilibri politici in alcune zone. La decisione di Vannacci di staccarsi dal Carroccio segna un momento importante nel panorama politico di questi mesi

Roberto Vannacci lascia la Lega e fonda un nuovo partito. Anche Mauro Corona ieri, martedì 3 febbraio, a È sempre Cartabianca, ha commentato il divorzio tra il generale del mondo al contrario e il Carroccio ufficializzato in un post su Instagram.«Inseguo un sogno e vado lontano. Futuro nazionale.

