Frontman del PD porterei il 40% dei voti Fabrizio Corona in politica | la profezia a Falsissimo

In questa puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona esprime una previsione politica sul Pd, affermando di poter portare il 40% dei voti. La sua dichiarazione suscita attenzione e discussione, inserendosi nel dibattito sulle prospettive e le dinamiche della politica italiana. La conversazione si sviluppa anche attraverso interazioni con figure pubbliche come Fiorello, offrendo uno sguardo su temi attuali e controversi nel panorama politico.

Nuova puntata di Falsissimo e stavolta Fabrizio Corona accende la discussione sul Pd. Qualche giorno fa Fiorello ha chiamato Fabrizio Corona, e sono stati condivisi screenshot di una giornalista ostile; la risposta di Corona è immediata: "Ma neanche la calcolo". Dall'altra parte resta agli atti: "Ma sono molti quelli che, in questo momento, stanno correndo in soccorso dei ricchi". È il clima acceso di Falsissimo, che oggi spinge discussioni oltre la bolla social e mette pressione al sistema dei media tradizionali. Corona snocciola i dati: "Li vuoi sapere i numeri? Tre milioni su YouTube, e i sei reel tra TikTok e Instagram siamo sui sei milioni".

