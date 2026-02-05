Maurizio Margaglio l’Olimpiade di casa vista da lontano | tra memoria tecnica e anima

Maurizio Margaglio guarda l’Olimpiade di casa da lontano. Non partecipa più alle gare, ma la sua mente torna spesso a Salt Lake City, dove nel 2002 vinse la medaglia olimpica nella danza su ghiaccio. Ora vive ad Helsinki, dove lavora come direttore tecnico per il movimento finlandese del pattinaggio di figura. La sua esperienza e il suo passato olimpico sono ancora vivi, anche se lontano dalle gare.

Maurizio Margaglio è una delle figure più rappresentative del pattinaggio di figura italiano. Medaglia olimpica a Salt Lake City nel 2002 nella danza su ghiaccio, tre volte campione olimpionico e campione del mondo, da oltre 10 anni vive ad Helsinki, dove guida il movimento finlandese come direttore tecnico. Un viaggio emotivo che riaccende ricordi, simbolo e riflessioni profonde sullo sport e sulla vita che ha raccontato ai taccuini dei colleghi di Tuttosport. Per Margaglio, i Giochi Olimpici non sono mai un capitolo chiuso. Ogni edizione lascia un segno diverso e continua ad accompagnarlo nel tempo.🔗 Leggi su Sportface.it

