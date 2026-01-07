Dal mio punto di vista | mostra fotografica e di pittura in memoria di Maurizio Polimeni

“Dal mio punto di vista…” è una mostra fotografica e di pittura dedicata alla memoria di Maurizio Polimeni. L’evento si terrà sabato 10 gennaio alle 16 presso l’Auditorium “Don Orione” a Sant’Antonio. Un’occasione per riflettere sull’opera e la passione di Polimeni attraverso immagini e opere d’arte che ne catturano l’essenza, offrendo uno sguardo sincero e rispettoso sulla sua figura.

"Dal mio punto di vista..". Sarà inaugurata sabato 10 gennaio alle 16 presso l'Auditorium "Don Orione" a Sant'Antonio la mostra fotografica e di pittura in memoria di Maurizio Polimeni Ci sono sguardi capaci di catturare l'anima di una passione e quello di MaurizioPolimeni è stato senza dubbio.

Reggio Calabria, “Dal mio punto di vista”: la mostra fotografica e di pittura in memoria di Maurizio Polimeni - “Ci sono sguardi capaci di catturare l’anima di una passione e quello di Maurizio Polimeni è stato senza dubbio uno di questi. strettoweb.com

