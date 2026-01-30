Molti italiani si trovano a scegliere ogni giorno tra il tenere acceso il riscaldamento o affrontare i brividi a casa. Spesso, la vera soluzione sta nei vestiti che indossano. Scegliere i materiali giusti può fare la differenza, senza far salire troppo la bolletta. Quante volte ci si ritrova a pensare: “Meglio alzare il termostato o indossare qualcosa di caldo”? La risposta può essere semplice: basta puntare su tessuti più caldi e isolanti, senza dover necessariamente aumentare i consumi.

Davanti al termostato viviamo spesso un dilemma: alzare la temperatura e appesantire la bolletta o rassegnarsi ai brividi? Spesso la soluzione non è nel riscaldamento, ma nell’armadio. Vestirsi “a cipolla” è un classico consiglio della nonna, ma la scienza ci dice che non tutti gli strati sono uguali. Alcuni materiali agiscono come una barriera termica, mentre altri sono “colabrodi” che disperdono il calore corporeo verso l’esterno. Comprendere la natura delle fibre ci permette di creare un microclima perfetto intorno alla nostra pelle, senza dover necessariamente toccare la caldaia. Ecco qualche suggerimento Lana e Pile: i guardiani del calore. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Sai davvero cosa indossare a casa per stare al caldo? Scegli tra questi materiali (e stai lontano da uno)

