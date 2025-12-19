Grazia Kendi e Mattia Scudieri si baciano dopo la finale del GF il video dell'incontro dopo la puntata

Dopo la finale del Grande Fratello, Grazia Kendi e Mattia Scudieri si sono ritrovati e hanno condiviso un momento intenso davanti ai fan. L'incontro tanto atteso si è concluso con un bacio appassionato, simbolo di emozioni e ritorni. Un gesto che ha fatto sognare i sostenitori, suggellando un legame speciale nato nel corso dell’edizione.

Tra Grazia Kendi e Mattia Scudieri è scattato il bacio tanto atteso: dopo la puntata finale del Grande Fratello, nella notte, i due concorrenti dell'edizione si sono potuti riabbracciare e davanti ai fan si sono scambiati un passionale bacio.

