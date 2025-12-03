Mattia Scudieri torna da Carlotta dopo il GF e rinnega Grazia Kendi | Penalizzato dal percorso con lei

Mattia Scudieri, ultimo concorrente eliminato dal Grande Fratello, è tornato a riabbracciare la fidanzata Carlotta Vendemmia e, una volta rientrato nella vita reale, con un like ha preso le distanze dal legame con Grazia Kendi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Mattia Scudieri, addio col sorriso al Grande Fratello: abbraccia Grazia Kendi ma appena uscito bacia la sua Carlotta. Un nuovo inizio con la ragazza che lo aveva lasciato - https://www.eva3000.com/mattia-scudieri-fuori-dal-gf-ritrova-carlotta/ - facebook.com Vai su Facebook

Mattia Scudieri torna da Carlotta dopo il GF e rinnega Grazia Kendi: “Penalizzato dal percorso con lei” - Mattia Scudieri, ultimo concorrente eliminato dal Grande Fratello, è tornato a riabbracciare la fidanzata Carlotta Vendemmia e, una volta rientrato nella ... Si legge su fanpage.it

Grande Fratello, Mattia Scudieri esce e scoppia la bufera: il like che fa infuriare i fan - Dopo settimane di vicinanza a Grazia, Mattia conferma il suo amore fuori dalla Casa e spiazza tutti. Come scrive movieplayer.it

Grande Fratello, Mattia Scudieri torna sui social e le sue mosse fanno infuriare i fan di Grazia: ecco cosa ha fatto - Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello il catanese Mattia Scudieri è stato eliminato e ha dovuto lasciare la Casa (ve ne abbiamo p ... Segnala isaechia.it

Carlotta Vendemmia, chi è la fidanzata di Mattia Scudieri concorrente del Grande Fratello. Età, carriera e vita privata - La fidanzata del gieffino entrerà nella Casa per avere un faccia a faccia con il compagno e l'inquilina Grazia Kendi ... Da corrieredellumbria.it

Carlotta Vendemmia, chi è la fidanzata di Mattia Scudieri del Grande Fratello/ Svolta dopo scontro con Grazia - Chi è Carlotta Vendemmia, fidanzata di Mattia Scudieri del Grande Fratello 2025, e cos'è successo dopo il suo arrivo nella Casa ... Scrive ilsussidiario.net

Mattia Scudieri, chi è il concorrente del Grande Fratello/ Età, lavoro, si lascerà con la fidanzata Carlotta? - Stasera al Grande Fratello il faccia a faccia tra Mattia Scudieri e la fidanzata Carlotta Vendemmia ... Lo riporta ilsussidiario.net