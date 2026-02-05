Mattia Casse il più veloce con salto di porta nella seconda prova a Bormio Azzurri brillanti Paris e Odermatt nascosti
Nella seconda prova cronometrata della discesa libera maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Mattia Casse si presenta come il più veloce. Nonostante un salto di porta, chiude in 1’52”85 e supera gli avversari. Gli azzurri mostrano una buona forma, mentre Paris e Odermatt restano nascosti tra i favoriti.
Nella seconda prova cronometrata della discesa libera maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Mattia Casse firma il miglior tempo, pur se con salto di porta, e taglia il traguardo in 1’52”85. Gli azzurri si confermano brillanti sulla Stelvio con le altre due posizioni del podio occupate da Florian Schieder e Giovanni Franzoni. Si nascondono Paris e Odermatt. Matta Casse, pettorale numero cinque, spinge al massimo per tutta la lunghezza del tracciato e arriva al traguardo con l’eccellente crono di 1’52”85 rifilando quasi due secondi allo svizzero Rogentin, anche se è doveroso precisare che, subito dopo la Carcentina, ha saltato una porta. 🔗 Leggi su Oasport.it
