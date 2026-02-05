Nella seconda prova cronometrata della discesa libera maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Mattia Casse si presenta come il più veloce. Nonostante un salto di porta, chiude in 1’52”85 e supera gli avversari. Gli azzurri mostrano una buona forma, mentre Paris e Odermatt restano nascosti tra i favoriti.

Nella seconda prova cronometrata della discesa libera maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Mattia Casse firma il miglior tempo, pur se con salto di porta, e taglia il traguardo in 1’52”85. Gli azzurri si confermano brillanti sulla Stelvio con le altre due posizioni del podio occupate da Florian Schieder e Giovanni Franzoni. Si nascondono Paris e Odermatt. Matta Casse, pettorale numero cinque, spinge al massimo per tutta la lunghezza del tracciato e arriva al traguardo con l’eccellente crono di 1’52”85 rifilando quasi due secondi allo svizzero Rogentin, anche se è doveroso precisare che, subito dopo la Carcentina, ha saltato una porta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mattia Casse il più veloce (con salto di porta) nella seconda prova a Bormio. Azzurri brillanti, Paris e Odermatt nascosti

