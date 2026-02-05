Matteo Bassetti mette in guardia sulle promesse dell’acqua frizzante. Dopo uno studio giapponese che suggerisce alcuni benefici, il professore di Malattie infettive all’Università di Genova invita a non esagerare. L’acqua frizzante può aiutare a sentirsi sazi e migliorare il metabolismo, ma non è una bacchetta magica. Bassetti sottolinea che bisogna evitare entusiasmi eccessivi o demonizzazioni, e guardare i dati con attenzione.

P uò davvero avere un ruolo nella gestione del peso e del metabolismo? L’ acqua frizzante torna sotto i riflettori dopo uno studio giapponese pubblicato su BMJ Nutrition, Prevention & Health e il commento di Matteo Bassetti, Professore ordinario di Malattie infettive all’Università di Genova e direttore della Clinica di Malattie infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino, che invita a superare sia gli entusiasmi eccessivi sia le demonizzazioni. Il messaggio è chiaro: niente miracoli, ma qualche beneficio possibile, se inserita in uno stile di vita sano. Più acqua anche in inverno: i consigli per bere di più X Cosa dice lo studio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Matteo Bassetti sull’acqua frizzante: perché può aiutare metabolismo, sazietà e salute

Approfondimenti su Matteo Bassetti

Molti si chiedono se bere acqua frizzante possa aiutare a perdere peso.

L’acqua frizzante potrebbe aiutare a perdere peso, ma non è un trucco per tutti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Matteo Bassetti

Argomenti discussi: L'acqua frizzante? Matteo Bassetti: Può favorire il metabolismo del glucosio e la perdita di peso. Sette buoni motivi per berla secondo l'esperto; L’acqua frizzante aiuta davvero a dimagrire? Matteo Bassetti: Non stiamo parlando di una bacchetta…; Bere acqua frizzante può favorire la perdita di peso e il metabolismo del glucosio. Bassetti: Ecco i motivi per preferirla; ?Acqua frizzante e dieta, Matteo Bassetti: Può aiutare a perdere peso e mangiare meno. I benefici.

L’acqua frizzante? Matteo Bassetti: «Può favorire il metabolismo del glucosio e la perdita di peso». Sette buoni motivi per berla secondo l’espertoDallo studio del ricercatore giapponese Akira Takahashi pubblicato sul BMJ Nutrition, Prevention & Health agli effetti su sazietà e metabolismo: perché le bollicine possono essere un piccolo alleato d ... corriere.it

Acqua frizzante e dieta, il parere di Matteo Bassetti: Può aiutare a perdere pesoAcqua frizzante e benefici per la salute: Bassetti spiega come le bollicine possono aiutare sazietà, metabolismo e scelta di bevande più sane. notizie.it

Matteo Bassetti facebook

Matteo Bassetti: «L'acqua frizzante Aiuta il metabolismo del glucosio e la perdita di peso. Ecco 7 buoni motivi per berla» x.com