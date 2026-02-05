Mattarella a pranzo al Villaggio olimpico per incoraggiare gli azzurri
Questa mattina, il presidente Mattarella ha fatto visita al Villaggio Olimpico di Milano. È andato a trovare gli atleti azzurri, portando loro un incoraggiamento prima dell’inizio delle Olimpiadi 2026. Ha scambiato qualche parola con alcuni di loro, mentre si preparano a gareggiare tra poche settimane. La visita si è svolta in modo semplice, senza grandi cerimonie, ma con l’obiettivo di dare forza agli atleti italiani.
Alla vigilia delle Olimpiadi 2026, Mattarella visita il Villaggio Olimpico a Milano e incontra gli azzurri. "Essere qui è già una vittoria e ci auguriamo anche tante medaglie" Nelle ore che precedono un grande evento si respira sempre un’aria particolare, un misto di attesa, emozione e orgoglio collettivo. È lo stesso clima che questa mattina ha accolto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al suo arrivo al Villaggio Olimpico di Milano, a poche ore dall’appuntamento più atteso dell’anno, le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ad accoglierlo, tra gesti di omaggio, visi sorridenti e sguardi visibilmente emozionati, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala e il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Approfondimenti su Mattarella Olimpiadi
Mattarella al Villaggio olimpico ringrazia gli azzurri: "Rendete onore al tricolore"
Il presidente Sergio Mattarella ha visitato il Villaggio olimpico, incontrando gli atleti azzurri.
Mattarella, pranzo con gli atleti al Villaggio olimpico e una giacca col suo nome in regalo: «Dallo sport un messaggio di pace»
Questa mattina il Presidente Mattarella ha incontrato gli atleti italiani al Villaggio olimpico.
Ultime notizie su Mattarella Olimpiadi
Argomenti discussi: Il Presidente Mattarella e la Zuppa Etrusca: un pranzo memorabile; Aimo e Nadia firma il pranzo per Mattarella e la cena del comitato olimpico a Milano; Milano, Palazzo Reale risplende come nell'Ottocento: il 6 febbraio Mattarella riceverà le delegazioni dei Paesi dei Giochi; La zuppa etrusca di Aimo e Nadia che ha conquistato il presidente Mattarella.
Milano Cortina 2026, Mattarella al Villaggio olimpico. Il pranzo con gli atleti e la giacca azzurra: Sono leggermente fuori età...Visita del Capo dello Stato a Milano-Cortina 2026 tra il Villaggio, il pranzo con gli olimpici e parole di incoraggiamento. Fuori età per le Olimpiadi, ... affaritaliani.it
Olimpiadi 2026, Mattarella a pranzo con gli azzurri: ecco il menùTutto pronto per il via delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi 5 febbraio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato in visita al ... lapresse.it
Milano Cortina 2026, Mattarella al Villaggio olimpico. Il pranzo con gli atleti e la giacca azzurra: "Sono leggermente fuori età..." ift.tt/RGywdCX x.com
Via alle #Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Il presidente Sergio #Mattarella visita il Villaggio olimpico e, incontrando gli atleti italiani, dice: “Ci auguriamo tante medaglie, ma soprattutto impegno e lealtà”. #Tg1 Nadia Zicoschi facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.