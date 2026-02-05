Mattarella a pranzo al Villaggio olimpico per incoraggiare gli azzurri

Questa mattina, il presidente Mattarella ha fatto visita al Villaggio Olimpico di Milano. È andato a trovare gli atleti azzurri, portando loro un incoraggiamento prima dell’inizio delle Olimpiadi 2026. Ha scambiato qualche parola con alcuni di loro, mentre si preparano a gareggiare tra poche settimane. La visita si è svolta in modo semplice, senza grandi cerimonie, ma con l’obiettivo di dare forza agli atleti italiani.

Alla vigilia delle Olimpiadi 2026, Mattarella visita il Villaggio Olimpico a Milano e incontra gli azzurri. "Essere qui è già una vittoria e ci auguriamo anche tante medaglie" Nelle ore che precedono un grande evento si respira sempre un’aria particolare, un misto di attesa, emozione e orgoglio collettivo. È lo stesso clima che questa mattina ha accolto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al suo arrivo al Villaggio Olimpico di Milano, a poche ore dall’appuntamento più atteso dell’anno, le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ad accoglierlo, tra gesti di omaggio, visi sorridenti e sguardi visibilmente emozionati, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala e il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

