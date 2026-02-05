Matrimoni fittizi e pericolosità sociale a Modena decretati quattro rimpatri contro cittadini tunisini

Da virgilio.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro cittadini tunisini sono stati rimpatriati dalla Polizia di Modena. Le autorità hanno deciso di agire dopo aver riscontrato irregolarità e motivi di sicurezza. Si tratta di un’operazione che mira a tutelare l’ordine pubblico, dopo aver scoperto che alcuni di loro avevano partecipato a matrimoni fittizi.

Quattro rimpatri, questo il bilancio delle attività condotte dalla Polizia di Stato di Modena nell’ultima settimana. I provvedimenti sono stati eseguiti nei confronti di cittadini stranieri privi di regolare titolo di soggiorno, principalmente per motivi legati alla sicurezza pubblica e all’irregolarità della loro presenza sul territorio nazionale. Le operazioni a Modena: il primo caso Le operazioni di rimpatrio hanno riguardato quattro cittadini tunisini, tutti individuati e accompagnati fuori dal territorio italiano in seguito a specifici accertamenti condotti dall’Ufficio Immigrazione e dalla Squadra Volante. 🔗 Leggi su Virgilio.it

