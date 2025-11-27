Maxi-inchiesta sull' ecobonus crediti fittizi per 1,6 miliardi A Modena uno dei nodi della rete

Hanno inventato interventi di efficientamento energetico con l'ecobonus, anche su case inesistenti, per circa 2,7 miliardi di euro, generando e intascando crediti edilizi falsi per oltre un miliardo e 600 milioni di euro.La scoperta arriva dall'operazione record della guardia di finanza di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Maxi-inchiesta sull'ecobonus, crediti fittizi per 1,6 miliardi. A Modena uno dei nodi della rete

