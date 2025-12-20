Selvaggia Lucarelli contro Fiorello | Se ride con Corona ne legittima la pericolosità sociale

Il caso Alfonso Signorini-Fabrizio Corona continua a far discutere, ma stavolta il bersaglio della polemica si sposta su un terreno inaspettato. Selvaggia Lucarelli, giornalista e firma pungente del panorama culturale italiano, ha pubblicato un lungo e articolato intervento in cui non si limita a commentare lo scandalo che ha investito il direttore di Chi e conduttore del Grande Fratello, ma allarga il tiro verso chi, nel mondo dello spettacolo, continua a sdoganare e celebrare Fabrizio Corona come se fosse un personaggio innocuo, un meme da ridere, un ospite goliardico con cui scherzare davanti alle telecamere. 🔗 Leggi su Screenworld.it

