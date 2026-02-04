Materne di Gallarate | proposte di sostegno economico e limitazione aumenti da parte delle opposizioni

A Gallarate le opposizioni del Comune si sono messe in moto per cercare di arginare una crisi che si fa sentire nel settore delle materne. Propongono sostegni economici e chiedono di limitare gli aumenti, mentre le famiglie aspettano risposte concrete. La situazione si sta facendo insostenibile per molte famiglie con bambini piccoli.

A Gallarate, le opposizioni del Comune si mobilitano per fronteggiare una crisi imminente nel settore dell’infanzia. Il 9 febbraio è in programma una seduta urgente del Consiglio comunale, in cui sarà esaminata una mozione condivisa dai gruppi Città e Vita, Obiettivo Comune, +Gallarate, Lista Silvestrini e Partito Democratico. L’obiettivo è chiedere al sindaco di adottare misure immediate per sostenere le scuole materne gestite dalla Fondazione Scuole Materne di Gallarate, un ente che, secondo i firmatari, rischia di non poter garantire un’offerta educativa sostenibile per le famiglie. La scadenza per le iscrizioni scolastiche è il 14 febbraio, il che rende il dibattito particolarmente tempestivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

