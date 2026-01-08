MasterChef Italia presenta una nuova sfida nella prova Mystery Box su Sky e NOW, incentrata sulla cottura in argilla. I concorrenti devono dimostrare abilità tecnica e attenzione ai dettagli, affrontando un percorso che valorizza precisione e creatività. Una prova che approfondisce tecniche tradizionali, offrendo uno sguardo autentico sulle competenze richieste ai partecipanti.

segue i concorrenti mentre affrontano una sfida tecnica che mette in luce carattere, precisione e creatività in cucina.. Il lungo viaggio di MasterChef Italia fra la tradizione e l’innovazione in cucina si avvicina rapidamente a metà percorso e per i 16 cuochi amatoriali ancora in gioco questo significa competizione serrata, ricerca di un’identità culinaria ben definita e obbligo di dimostrare le proprie capacità tra i fornelli, per non rischiare di abbandonare proprio ora la competizione. Negli episodi di giovedì 8 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, anche per il trio di giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli saràil momento di stilare i primi bilanci e valutare l'evoluzione dei concorrenti attraverso prove sempre più tecniche e impegnative. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - MasterChef Italia svela la cottura in argilla nella prova Mystery Box su Sky e NOW

Leggi anche: MasterChef Italia, la sfida di Natale su Sky e NOW tra Golden Mystery Box, tradizione e alta ristorazione

Leggi anche: MasterChef Italia 15, tra Golden Mystery Box e Skill Test: emozioni e tensione crescente su Sky

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

MasterChef Italia svela la cottura in argilla nella prova Mystery Box su Sky e NOW; Capodanno con MasterChef Italia Sky e NOW: Green Mystery Box e sfida al Parmigiano Reggiano; MasterChef, notte di colpi di scena: Green Mistery Box, eliminazioni e svolta a Rivalta sul Parmigiano; Gomorra – Le Origini, la nuova serie Sky svela la Napoli del 1977 e i primi passi di Pietro Savastano.

MasterChef Italia 15, anticipazioni 8 gennaio: cottura in crosta di argilla, marinature tutta la notte e prova in esterna nelle Langhe - Il lungo viaggio di MasterChef Italia 15 tra tradizione e innovazione sta entrando nella sua fase più seria: la Masterclass si avvicina al giro di boa e, per i 16 cuochi amatoriali ... msn.com