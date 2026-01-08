MasterChef Italia svela la cottura in argilla nella prova Mystery Box su Sky e NOW
MasterChef Italia presenta una nuova sfida nella prova Mystery Box su Sky e NOW, incentrata sulla cottura in argilla. I concorrenti devono dimostrare abilità tecnica e attenzione ai dettagli, affrontando un percorso che valorizza precisione e creatività. Una prova che approfondisce tecniche tradizionali, offrendo uno sguardo autentico sulle competenze richieste ai partecipanti.
Il lungo viaggio di MasterChef Italia fra la tradizione e l'innovazione in cucina si avvicina rapidamente a metà percorso e per i 16 cuochi amatoriali ancora in gioco questo significa competizione serrata, ricerca di un'identità culinaria ben definita e obbligo di dimostrare le proprie capacità tra i fornelli, per non rischiare di abbandonare proprio ora la competizione. Negli episodi di giovedì 8 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, anche per il trio di giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli saràil momento di stilare i primi bilanci e valutare l'evoluzione dei concorrenti attraverso prove sempre più tecniche e impegnative.
