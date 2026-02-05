Clemente Mastella, il politico di Benevento che ha fatto scalpore sui social, si afferma sempre di più come il democristiano più abile nel usare Facebook. Con una lunga carriera alle spalle e radici nella Prima Repubblica, Mastella riesce a tenere il passo con le tendenze digitali, conquistando una vasta audience online. Ora, il suo nome torna sotto i riflettori, dimostrando come anche un politico storico sappia adattarsi al mondo digitale per rimanere al centro dell’attenzione.

Clemente Mastella, come lui ama ripetere, è l’ultimo di una vasta nidiata di democristiani cresciuti all’ombra della Prima Repubblica, ancora in piena attività tra Benevento e la Campania, ma al tempo stesso è il primo e di certo quello più scaltro nel cavalcare l’emotività digitale delle piattaforme. La sua narrazione digitale dal Calore al Sabato, i due fiumi che bagnano il capoluogo sannita, è diventata in questi anni oggetto di culto, di studio e di ammirazione. Il suo regno social è Facebook, dove Mastella ha trovato una sua precisa identità, una riconoscibilità ben definita e un’intimità con i suoi follower che continuano a ingaggiarsi perché Clemente non si risparmia nei post che scrive direttamente, così come nelle risposte ai commenti che i follower lasciano sul . 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mastella, il democristiano che ha conquistato Facebook

Mastella: il dimensionamento è responsabilità del Governo. Ma niente propagandeIl sindaco di Benevento, Clemente Mastella, già ministro nel Governo Prodi e ora sindaco della sua città, Benevento, prende posizione sul dimensionamento voluto dal Governo, e sottoscritto dal ministr ... tecnicadellascuola.it

Regionali: Mastella,Scelta saggia, Fico un democristiano miteÈ stata una scelta saggia che mettiamo al servizio dei cittadini della Campania per la quale ho subito un vero e proprio linciaggio. Così Clemente Mastella, sindaco di Benevento e segretario di Noi ... ansa.it

