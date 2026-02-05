Massimo Amato per il primo incontro di Philosophica

È iniziata ieri sera a Verona la terza edizione di “Philosophica”, la rassegna dedicata alla filosofia promossa dalla Fondazione Meriggio e dall’Università di Verona. Il primo appuntamento ha visto protagonista Massimo Amato, che ha aperto il ciclo di incontri con una lectio sul tema del pensiero filosofico. La sala si è riempita di studenti e appassionati, tutti pronti a ascoltare le sue parole e a confrontarsi con le idee proposte. La manifestazione proseguirà nei prossimi mesi con altri incontri aperti al pubblico, puntando a stimolare il dib

Inizia così la terza edizione di “Philosophica”, la rassegna filosofica promossa da Fondazione Meriggio, in collaborazione con l'Università di Verona, e quest'anno sostenuta da Fondazione Cariverona. Il primo appuntamento del 12 febbraio, affidato al Prof. Massimo Amato, avrà come tema centrale.🔗 Leggi su Veronasera.it Approfondimenti su Massimo Amato Torna "Philosophica" a Fondazione Meriggio Torna a Milano “Philosophica - Colloqui del Meriggio”, la rassegna dedicata alla filosofia organizzata da Fondazione Meriggio. Giochi del Mediterraneo 2026: incontro tra il Commissario Straordinario Massimo Ferrarese e il Prefetto di Taranto Ernesto Liguori Il Commissario Straordinario dei Giochi del Mediterraneo 2026, Massimo Ferrarese, ha incontrato oggi il nuovo Prefetto di Taranto, Ernesto Liguori. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Massimo Amato Argomenti discussi: La canonica abbandonata: casa del prete ricca di storia e ricordi; Dieci anni fa moriva Camillo Massimo Fiori: Una brava persona che ha amato Varese fino all'ultimo; Schira riassume perfettamente il ridimensionamento del calcio italiano. È stata la saga degli affari naufragati, a cominciare dalla #Juve che cercava un centravanti; Fantasanremo, l’inno è di Tony Pitony: spirito fantasy per il game più amato. Dieci anni fa moriva Camillo Massimo Fiori: Una brava persona che ha amato Varese fino all’ultimoIl ricordo di Roberto Molinari, attuale assessore nella giunta Galimberti, che ha avuto in lui una figura di riferimento, anche nei momenti difficili personali e del partito. Aclista è stato un intell ... varesenews.it Asl Roma 1: Solidarietà alla famiglia di Barbara Capovaniln questo momento è necessario il massimo rispetto per il dolore di quanti hanno amato la dottoressa Capovani. Proprio per questo abbiamo dato il massimo appoggio alle iniziative promosse per ... quotidianosanita.it Dieci anni fa moriva Camillo Massimo Fiori: “Una brava persona che ha amato Varese fino all’ultimo” x.com Palermo, l'ultimo saluto ad Aldo Morgante davanti al suo amato Teatro Al Massimo facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.