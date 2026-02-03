Torna Philosophica a Fondazione Meriggio

Torna a Milano “Philosophica - Colloqui del Meriggio”, la rassegna dedicata alla filosofia organizzata da Fondazione Meriggio. Dopo il successo delle prime due edizioni, quest’anno il focus è sul denaro, un tema che divide e interessa molti. Gli incontri si terranno nelle prossime settimane, con esperti e pensatori pronti a discutere di un argomento che ci riguarda tutti.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.