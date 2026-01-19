Il Commissario Straordinario dei Giochi del Mediterraneo 2026, Massimo Ferrarese, ha incontrato oggi il nuovo Prefetto di Taranto, Ernesto Liguori. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto istituzionale volto a coordinare le attività logistiche e organizzative dell’evento. Entrambi hanno sottolineato l’importanza di collaborare per garantire il successo della manifestazione e il supporto alla comunità locale.

Tarantini Time Quotidiano Il Commissario Straordinario dei Giochi del Mediterraneo 2026 e Presidente del Comitato Organizzatore, Massimo Ferrarese, ha incontrato oggi il nuovo Prefetto di Taranto, Ernesto Liguori. L’incontro ha rappresentato un primo e significativo momento di confronto istituzionale, nel corso del quale sono stati approfonditi i temi legati allo stato di avanzamento dei lavori, al coordinamento delle attività sul territorio, agli aspetti connessi alla sicurezza e a tutte le principali tematiche operative necessarie per la corretta organizzazione e realizzazione dei Giochi del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Giochi del Mediterraneo 2026: incontro tra il Commissario Straordinario Massimo Ferrarese e il Prefetto di Taranto Ernesto Liguori

Taranto, cambio al vertice della Prefettura: arriva Ernesto Liguori

È stato annunciato il cambio al vertice della Prefettura di Taranto: Ernesto Liguori sarà il nuovo prefetto. Sessantatre anni, originario di Bari, proviene dalla Prefettura di Frosinone, dove ha prestato servizio dal 2021. La nomina segna un importante aggiornamento nella gestione amministrativa della città pugliese.

Leggi anche: Giochi del Mediterraneo, sempre più vicino l?accordo tra i comitati. Venerdì Abodi a Taranto

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Giochi Mediterraneo, Ferrarese incontra il nuovo prefetto di Taranto - Il commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 e presidente del Comitato organizzatore, Massimo Ferrarese, ha incontrato il nuovo prefetto di Taranto, Ernesto Liguori. msn.com