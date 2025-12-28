7 ottobre centinaia in piazza a Tel Aviv per chiedere un' indagine
Centinaia di manifestanti sono scesi in piazza sabato a Tel Aviv, in una notte di pioggia, per una manifestazione antigovernativa, chiedendo un’indagine sugli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. Nel mirino dei manifestanti il governo di Tel Aviv, e in particolare il primo ministro Benjamin Netanyahu. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Tel Aviv, manifestanti in piazza per chiedere una commissione d'inchiesta sul 7 ottobre 2023
Leggi anche: Israele, a Tel Aviv in centinaia in piazza contro il governo Netanyahu
7 ottobre, centinaia in piazza a Tel Aviv per chiedere un'indagine; Se la strage di Sydney è un segno della Storia; Perché la Corte Penale Internazionale ha confermato i mandati contro Netanyahu; «La commissione voluta da Netanyahu non porterà alla verità sul 7 ottobre».
7 ottobre, centinaia in piazza a Tel Aviv per chiedere un'indagine - (LaPresse) Centinaia di manifestanti sono scesi in piazza sabato a Tel Aviv, in una notte di pioggia, per una manifestazione ... stream24.ilsole24ore.com
Israele è fermo al 7 ottobre - Fino a poche settimane fa stazionavano a tutte le ore del giorno i familiari degli ostaggi rapiti da Hamas, ora non c’è quasi più nessuno. huffingtonpost.it
Centinaia di persone coinvolte nel percorso di educazione finanziaria dedicato alle donne anziane, che si è concluso con l’ultimo incontro a Pinerolo dopo Da ottobre a dicembre il Coordinamento Pari Opportunità UIL Pensionati Piemonte ha portato in 15 ci - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.