7 ottobre centinaia in piazza a Tel Aviv per chiedere un' indagine

Centinaia di manifestanti sono scesi in piazza sabato a Tel Aviv, in una notte di pioggia, per una manifestazione antigovernativa, chiedendo un’indagine sugli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. Nel mirino dei manifestanti il governo di Tel Aviv, e in particolare il primo ministro Benjamin Netanyahu. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

