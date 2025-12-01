Emma Bonino trasferita al San Filippo Neri

AGI - Emma Bonino è stata trasferita alla Stroke Unit dell'Ospedale San Filippo Neri" Il trasferimento, si legge in una comunicazione della Asl Roma1, è avvenuto allo scopo di "garantire un setting appropriato". La storica leader radicale era ricoverata da ieri in terapia intensiva all'ospedale Santo Spirito di Roma in seguito a un malore.  L'ex ministro degli Esteri, che nel 2023 era guarita da un tumore al polmone sinistro, nell'ottobre 2024 era stata ricoverata per problemi respiratori. Come leader del Partito Radicale, fin dagli anni '70 è stata in prima linea nelle battaglie per i diritti civili, promuovendo inchieste e referendum sull' aborto (contribuendo all'emanazione della legge 194 ), sul divorzio, e per la legalizzazione delle droghe leggere. 🔗 Leggi su Agi.it

