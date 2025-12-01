Trovata morta così L’influencer era scomparsa da giorni poi la scoperta choc
Un silenzio improvviso, quei giorni in cui ogni notifica diventa un sussulto e la speranza si aggrappa a un ultimo messaggio. Stefanie Pieper era scomparsa lasciando dietro di sé solo inquietudine e domande: cosa le era successo davvero? Nessuno, tra amici e follower, era preparato a quello che sarebbe emerso dal cuore di un bosco. La storia di Stefanie, influencer austriaca di appena 31 anni, si trasforma in poche ore in un caso seguito da tutta la stampa europea. Da Graz a Maribor, le ricerche si erano fatte sempre più frenetiche, mentre sui social si moltiplicavano appelli e ricordi. Svanita all’improvviso, con solo due messaggi inquietanti inviati a un’amica l’ultimo giorno: “C’è qualcuno nel mio palazzo che non mi convince”, aveva scritto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
