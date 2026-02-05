Durante la trasmissione di “È Sempre Cartabianca”, Marina La Rosa si scontra duramente con Bianca Berlinguer. La discussione si accende quando La Rosa commenta le recenti violenze a Torino, criticando anche le dichiarazioni di Giorgia Meloni, e l’attenzione si sposta sulla situazione a Niscemi, colpita dall’alluvione. La tensione cresce e le parole volano, lasciando il pubblico senza fiato.

Tra le violenze a Torino nel corso della manifestazione di solidarietà ad Askatasuna e la disastrosa alluvione che ha devastato la cittadina di Niscemi in Sicilia, sono tanti i temi di dibattito a “È Sempre Cartabianca ”, salotto di approfondimento e attualità, la cui padrona di casa è Bianca Berlinguer, in onda ogni martedì in prima serata su Rete 4. E tra gli ospiti, a sorpresa, c’è anche Marina La Rosa, una delle protagoniste della prima edizione del Grande Fratello nel 2000. La Rosa si scaglia contro Giorgia Meloni, rea, a suo dire, di dare diversa importanza alle due vicende, come drammi di Serie A (Torino) e Serie B (Niscemi). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Marina La Rosa deraglia dalla Berlinguer: "Meloni ha alzato i suoi glutei..."

Approfondimenti su Torino

Marina La Rosa, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello, si è recentemente affermata come opinion leader, affiancando Bianca Berlinguer.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Torino

Argomenti discussi: Marina La Rosa deraglia dalla Berlinguer: Meloni ha alzato i suoi glutei...; Mauro Corona, la profezia su Vannacci: Vedrete quanti voti prenderà.

Marina La Rosa a Cartabianca su Vannacci: Avrà le dimensioni ridotte come il Duce?Durante È sempre Cartabianca, Marina La Rosa sorprende lo studio con un'allusione personale su Roberto Vannacci e un paragone con il Duce. Un intervento che accende la polemica e divide pubblico e soc ... movieplayer.it

Marina La Rosa su Roberto Vannacci: Avrà dimensioni ridotte come quelle del Duce?Ospite a È sempre Cartabianca, Marina La Rosa parlando del nuovo partito di Roberto Vannacci, spiega che tra il Generale e Mussolini potrebbero esserci ... fanpage.it

#MarinaLaRosa a #ÈSempreCartabianca fa un parallelismo tra il generale #RobertoVannacci e Mussolini: "Vorrei dire una cosa su Vannacci, il fatto è che questi movimenti autoritari come quello che si approccerà a fare, in realtà mascherano spesso questa i facebook