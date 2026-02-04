Le parole di Marina La Rosa sul pene di Vannacci imbarazzano Bianca Berlinguer Il video

Mercoledì 3 febbraio e, su Rete 4, va in onda È sempre cartabianca, la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer. Tra gli ospiti in studio anche Marina La Rosa. L'ex gieffina, personaggio tv e attrice ha parlato dei temi principali della serata. Tra questi anche l'addio del Generale Vannacci.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Vannacci Bianca Berlinguer

In diretta a “E’ sempre cartabianca”, Marina La Rosa ha commentato le recenti uscite di Vannacci, definendolo “virile” e paragonandolo a Mussolini.

Marina La Rosa, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello, si è recentemente affermata come opinion leader, affiancando Bianca Berlinguer.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Vannacci Bianca Berlinguer

Argomenti discussi: Il Colle chiama Piantedosi. Meloni: Atti contro lo stato; Marina di Ravenna lancia l’sos: Stagione turistica 2025 sottotono. Soffriamo l’assenza di un progetto; Barbara D’Urso, le rivelazioni di Corona: Problemi con Maria De Filippi e veto di Marina Berlusconi; Corona ignora il tribunale e parla di Signorini e Mediaset: I problemi tra De Filippi e D'Urso e il veto di Marina.

Vannacci si fa vedere in questo modo virile… Sarà come Mussolini? Sarebbe da capire, perché ha a che fare con l’insicurezza: le parole di Marina La Rosa a E ...L'ex gieffina fa un paragone anatomico tra il generale e il Duce scatenando reazioni di stupore e imbarazzo nello studio di Bianca Berlinguer ... ilfattoquotidiano.it

Marina La Rosa: Sarebbe interessante sapere se le dimensioni di Vannacci sono le stesse di MussoliniVannacci lancia Futuro Nazionale, polemica in tv per le parole di Marina La Rosa ... msn.com

Questa sera, alle 21.30 su Rete4, nuovo appuntamento con Bianca Berlinguer e #ÈsempreCartabianca. Saranno ospiti della puntata: Al Bano, cantautore Marco Furfaro, Partito Democratico Isabella Tovaglieri, Lega Andrea Scanzi, il Fatto Quotidiano Gianluig - facebook.com facebook