Marina La Rosa l’ex GF fa la statista dalla Berlinguer e dispensa soluzioni | Guadagnare tutti 3000 euro al mese video

Marina La Rosa, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello, si è recentemente affermata come opinion leader, affiancando Bianca Berlinguer. In un video, ha condiviso la sua visione su un obiettivo condiviso:

“Sarebbe meraviglioso se guadagnassimo tutti 3000 euro al mese”. Marina La Rosa, la prima vincitrice del primo Grande Fratello è la nuova opinion leader di Bianca Berlinguer. F antastica di uno stipendio unico per tutti. Siamo a È sempre Cartabianca su Rete4. L’ex “gieffina” ha contratto il virus della tuttologia, per cui dal mondo dello spettacolo ad aspirante economista è un attimo. Ecco la novella Keynes che argomenta: “ Non ci sarebbe più la corruzione. Fai il presidente del Consiglio? 3000 euro. Fai l’idraulico? 3000 euro. Fail il car chirurgo? 3000 euro”. La Berlinguer l’ha trovata e se la tiene stretta l’ex gieffina che spara zero contro Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

