Mariah Carey sarà la protagonista della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, diventando la prima grande artista internazionale a esibirsi all’evento. L’annuncio ufficiale degli organizzatori sottolinea il ruolo di rilievo della superstar americana, pronta a dare il via a questa prestigiosa manifestazione sportiva con la sua musica inconfondibile.

© Cultweb.it - Mariah Carey regina di San Siro per la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina,

È ufficiale: la superstar americana Mariah Carey sarà la prima grande artista internazionale a esibirsi durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026! L’annuncio è arrivato direttamente dagli organizzatori, che hanno scelto la sua voce inconfondibile per dare il via all’atteso evento sportivo. La cerimonia si terrà il 6 febbraio 2026 nello storico stadio San Siro di Milano, casa delle squadre di calcio AC Milan e Inter. È una scelta simbolica molto forte, perché, anche se a San Siro non si svolgerà nessuna gara sulla neve o sul ghiaccio, sarà il grande palcoscenico per l’inizio dei Giochi. Cultweb.it

Mariah Carey - Obsessed / Sub español (Regina George - Mean Girls)

Mariah Carey canterà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 a San Siro - Cortina, la regina della musica pop mondiale protagonista il 6 febbraio 2026 della cerimonia inaugurale allo stadio Meazza. ilgiorno.it