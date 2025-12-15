Mariah Carey regina di San Siro per la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina
Mariah Carey sarà la protagonista della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, diventando la prima grande artista internazionale a esibirsi all’evento. L’annuncio ufficiale degli organizzatori sottolinea il ruolo di rilievo della superstar americana, pronta a dare il via a questa prestigiosa manifestazione sportiva con la sua musica inconfondibile.
È ufficiale: la superstar americana Mariah Carey sarà la prima grande artista internazionale a esibirsi durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026! L’annuncio è arrivato direttamente dagli organizzatori, che hanno scelto la sua voce inconfondibile per dare il via all’atteso evento sportivo. La cerimonia si terrà il 6 febbraio 2026 nello storico stadio San Siro di Milano, casa delle squadre di calcio AC Milan e Inter. È una scelta simbolica molto forte, perché, anche se a San Siro non si svolgerà nessuna gara sulla neve o sul ghiaccio, sarà il grande palcoscenico per l’inizio dei Giochi. Cultweb.it
Mariah Carey - Obsessed / Sub español (Regina George - Mean Girls)
Mariah Carey canterà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 a San Siro - Cortina, la regina della musica pop mondiale protagonista il 6 febbraio 2026 della cerimonia inaugurale allo stadio Meazza. ilgiorno.it
Mariah Carey canterà alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 - Il comitato organizzativo dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 ha annunciato la prima ospite internazionale della cerimonia di apertura, realizzata dallo studio di Marco Balich. msn.com
MILANO CORTINA | Mariah Carey alla Cerimonia di apertura dei Giochi. Annunciata la prima ospite internazionale dello spettacolo del 6 febbraio. #ANSA - facebook.com facebook
MILANO CORTINA | Mariah Carey alla Cerimonia di apertura dei Giochi. Annunciata la prima ospite internazionale dello spettacolo del 6 febbraio. #ANSA x.com