mariah carey esordisce alle olimpiadi con un brano originale per i giochi di beijing

Venerdì 6 febbraio, Mariah Carey salirà sul palco di fronte a migliaia di persone per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La cantante americana, nota per le sue cinque vittorie ai Grammy, ha deciso di esibirsi con un brano originale creato appositamente per i giochi. L’evento rappresenta una grande occasione per la star di portare la sua musica in Italia e aprire ufficialmente i giochi in una serata che promette grandi emozioni.

Mariah Carey, la superstar internazionale con cinque Grammy Award, canterà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, in programma per venerdì 6 febbraio. L’esibizione, che vedrà la sua partecipazione a San Siro, è stata anticipata in un video registrato durante le prove della cerimonia. Le immagini, girate in occasione dell’allenamento del 5 febbraio 2026, hanno immediatamente circolato sui social media, mostrando l’artista in azione mentre cantava “Nel blu dipinto di blu”, il celebre brano di Domenico Modugno. La canzone, che ha accompagnato il successo internazionale del brano negli anni ’50, è stata interpretata in italiano, come aveva previsto Marco Balich, direttore creativo della cerimonia ufficiale, che ha dichiarato in precedenza che la star americana avrebbe cantato in lingua italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La star americana si prepara a salire sul palco di Milano per cantare durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina.

Prima dell’arrivo alle Olimpiadi di Milano Cortina, Mariah Carey si gode l’attenzione del pubblico in vista dei Grammy 2026.

