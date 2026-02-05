Cosa canterà Mariah Carey alle Olimpiadi | il video spoiler durante le prove

La star americana si prepara a salire sul palco di Milano per cantare durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina. Nei giorni scorsi, sono trapelati alcuni dettagli: un video delle prove mostra la sua'esibizione, che promette di lasciare il pubblico senza fiato. Manca poco all’evento e l’attesa cresce.

Il suo nome era stato tra i primi a essere annunciato e ora manca sempre meno all'esibizione con cui Mariah Carey canterà a Milano, per il mondo intero, alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina. Cosa canterà Mariah Carey alle Olimpiadi: l'anticipazioneQualcuno mercoledì sera ha.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Durante le prove per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, Mariah Carey ha fatto un’ospitata a sorpresa allo stadio San Siro.

Durante la cerimonia di apertura di Milano Cortina, circola la voce che Mariah Carey potrebbe esibirsi in ‘Nel blu dipinto di blu’.

Mariah Carey canterà 'Nel blu dipinto di blu' durante la cerimonia di apertura di Milano Cortina? Lo spoiler sui social(Adnkronos) - Una sorpresa inaspettata e uno spoiler destinato a diventare virale nel giro di poche ore. Durante le prove allo stadio San Siro, in vista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi inv ... msn.com

Mariah Carey canta Nel blu dipinto di blu a San Siro alle prove per la cerimonia delle Olimpiadi – Il videoNei filmati si vede la popstar americana interpretare la canzone con una scenografia luminosa L'articolo Mariah Carey canta Nel blu dipinto di blu a San Siro alle prove per la cerimonia delle Olimpi ... msn.com

. @MariahCarey rehearsing the iconic italian song "Nel Blu Dipinto Di Blu (Volare)" for the Olimpics opening ceremony in Milan. SHE IS SINGING IN ITALIAN! x.com

Tgr Rai Lombardia. . Snoop Dogg tedoforo a Gallarate. Ecco tutti i vip alle Olimpiadi Da Mariah Carey a Laura Pausini, da Andrea Bocelli a Cecilia Bartoli, chi salirà sul palco della cerimonia di apertura a San Siro facebook